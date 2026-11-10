दीपावली और धनतेरस पर बाजारों में जमकर हुई धनवर्षा, शामली में 90 करोड़ के कारोबार का अनुमान

जागरण संवाददाता, शामली। धनतेरस से लेकर दीपावली तक जिले के बाजारों में जमकर धनवर्षा हुई। पंच पर्व के दौरान बाजारों में खरीदारों की भीड़ रही। परंपरागत खरीदारी के साथ आधुनिक जरूरतों से जुड़े उत्पादों की भी खूब बिक्री हुई।

सोना-चांदी, आभूषण, बर्तन, आटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कपड़े, मिठाई और सजावटी सामान की दुकानों पर ग्राहकों की खरीदारी की। व्यापारियों के अनुमान के मुताबिक धनतेरस से दीपावली तक जिले में करीब 90 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।

दीपावली के पंच पर्व पर पर लोगों ने परंपरा के अनुसार सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के, स्टील, तांबे, पीतल और कांसे के बर्तनों की खरीदारी की। इलेक्ट्रिक उपकरणों, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एलईडी टीवी, मिक्सी, ओवन और अन्य घरेलू उपकरणों की जमकर खरीदारी की। वर्मा मार्केट में मोबाइल फोन खरीदने वालों की भीड़ रही।

ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों ने विभिन्न आफर भी दिए। आटोमोबाइल सेक्टर में भी खूब रौनक रही। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ ट्रैक्टर की खरीदारी में किसानों ने रुचि दिखाई। दीपावली पर मिठाई विक्रेताओं की दुकानों पर दिनभर ग्राहकों की भीड़ रही।

पारंपरिक मिठाइयों के अलावा ड्राई फ्रूट्स की टोकरी, हेल्दी गिफ्ट पैक और आकर्षक पैकिंग वाले उपहारों की मांग रही। शहर के बड़ा बाजार, गांधी चौक, नया बाजार, नेहरू मार्केट, कबाड़ी बाजार, हनुमान रोड, मिल रोड, धीमानपुरा और कैराना रोड समेत शहर के प्रमुख बाजारों में दीपावली के देर शाम तक चहल-पहल रही। सजावटी सामान, वंदनवार, रंगोली, मोमबत्ती, फूलों की झालर, मिट्टी के दीये, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, खील-बताशे और झाड़ू की भी खूब बिक्री हुई।