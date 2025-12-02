Language
    Shamli News: दुबई में व्यापार का सपना दिखाकर 25 लाख की ठगी, पीड़ित को मारपीट कर वापस भेजा भारत

    By Abhishek Kaushik Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:10 AM (IST)

    शामली के एक व्यक्ति के साथ दुबई में व्यापार का सपना दिखाकर 25 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित को दुबई में पीटा गया और वापस भारत भेज दिया गया। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, जागरण शामली। एक व्यक्ति से दुबई में व्यापार कराने के लिए 25 लाख रुपये ले लिए गए। आरोप है कि जब वह दुबई पहुंचा तो वहां दो वर्ष रहने के बाद भी उसे किसी व्यापार में साझा नहीं कराया गया। इसके बाद आरोपित के पिता ने पिटाई कराकर वापस भारत भेज दिया।

    तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थानाभावना क्षेत्र के गांव चंदेनामाल निवासी दिनेश राणा ने तहरीर देकर बताया कि उसका जलालाबाद निवासी एक व्यक्ति के साथ पिछले कई वर्षों से मिलना जुलना था। वह व्यापार करना चाहता था। युवक ने उससे कहा कि उसके पिता दुबई में वर्कशॉप गाड़ी के स्पेयर पार्ट सिलेंडर लाइनर बिजनेस का कार्य करते हैं।

    दो साल तक विदेश में रहा पीड़ित

    वह उसको व्यापार वीजा पर दुबई भिजवा देगा। अपने पिता से बात करके व्यापार में दिनेश की पार्टनरशिप करवा देगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उससे 25 लाख रुपये नकद लिए गए और सऊदी अरब भेज दिया गया। वहां वह दो साल तक रहा, लेकिन उसका किसी व्यापार में कोई समझौता नहीं कराया गया।

    पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसको टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा गया था। जब उसने व्यापार में साझेदारी की मांग की तो आरोप है कि युवक के पिता ने उसकी पिटाई कराकर वापस भिजवा दिया। थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है। दोनों पक्षों से बातचीत की जाएगी।

