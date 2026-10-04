शामली के साल्हापुर गांव में तेंदुए का आतंक, पिंजरे में कुत्ते की जगह बांधी बकरी; ग्रामीणों में दहशत

जागरण संवाददाता, शामली। साल्हापुर गांव में पिछले 11 दिनों से तेंदुए की दहशत बनी हुई है। लगातार तेंदुआ दिखाई देने और खेतों में उसके पदचिह्न मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। रविवार को रालोद के कैराना विधानसभा प्रभारी सनोज चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना।

उन्होंने इस संबंध में शामली विधायक प्रसन्न चौधरी को जानकारी दी। विधायक ने जिलाधिकारी शामली से वार्ता कर त्वरित कार्रवाई की मांग की। डीएम के के निर्देश पर वन विभाग की टीम भी गांव पहुंची। गंध से पास आएगा तेंदुआ रविवार को टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे में एक बकरी बांधी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि तेंदुआ उसकी आवाज और गंध से पिंजरे के पास आएगा। पिंजरे के आसपास ग्रामीणों की भीड़ भी जमा रही।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 11 दिनों से गांव और आसपास के खेतों में तेंदुए की गतिविधियां देखी जा रही हैं। प्रारंभ में वन विभाग ने ग्रामीणों की बातों को संदेह के रूप में लिया, लेकिन बाद में खेतों में तेंदुए के पदचिह्न मिलने की पुष्टि हुई।

बीते बुधवार को ग्रामीणों ने खेतों में घूम रहे तेंदुए का वीडियो भी बनाया, जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान तेज किया। शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता मैनपाल ने भी गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और वन विभाग की कार्रवाई को अपर्याप्त बताया। पिंजरा जंगल में करीब चार दिन से लगाया गया है, लेकिन तेंदुआ अभी तक उसमें नहीं आया है।

बस्ती में भी तेंदुए के घूमने की सूचना वन विभाग के उपनिरीक्षक सोनू कुमार ने बताया कि यदि मौजूदा पिंजरे से तेंदुआ नहीं पकड़ा जाता है, तो दूसरा पिंजरा मंगाया जाएगा। इसके साथ ही ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की जाएगी। इस बीच, मुस्तफाबाद की बस्ती में भी तेंदुए के घूमने की सूचना मिली है। ग्रामीणों ने तेंदुए को प्राइमरी स्कूल के निकट देखा।