तेंदुए का आतंक: चारा काटने पहुंचे युवक के सामने अचानक आया तेंदुआ, 12 लोगों पर हमले के बाद बढ़ी दहशत!

संवाद सहयोगी, कांठ (मुरादाबाद)। ग्राम पंठगी में सोमवार सुबह खेतों में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्राम निवासी तथा सपा के जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह यादव के भतीजे रवीश कुमार पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर गए थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि बराबर के खेत से एक तेंदुआ निकलकर उनके खेत में घुस गया।

तेंदुए को देखते ही रवीश कुमार घबरा गए और उन्होंने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर तेंदुए की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।

घटना की जानकारी मिलने पर हरपाल सिंह यादव, विक्रम सिंह यादव, विजयपाल सिंह यादव, खचेडु सिंह, रामधन सिंह, कृपाल सिंह यादव, राहुल सिंह, रामनाथ सिंह, मोहम्मद उमर, ओमपाल सिंह और यादराम सिंह सहित कई ग्रामीण एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को खेत में तेंदुआ होने की सूचना देते हुए उसे पकड़ने की मांग की। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए शीघ्र ही पिंजरा लगाया जाएगा।

ग्रामीणों के अनुसार, तेंदुआ क्षेत्र के अन्य गांवों में भी लगातार दिखाई दे रहा है। इसके चलते आसपास के गांवों के लोग भी भयभीत हैं और वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। तहसील क्षेत्र में तेंदुए का आतंक लगातार बना हुआ है।

अलग-अलग स्थानों पर तेंदुए के पंजों के निशान और तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। तहसील क्षेत्र में तेंदुआ अब तक महिला, पुरुष और बच्चों समेत एक दर्जन से अधिक लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से क्षेत्र में आठ स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं।

इसी बीच लडावली गांव के पास ग्रामीणों ने तेंदुए के पंजों के निशान देखे हैं। वहीं कांठ में श्मशान घाट के पास अशोक कुमार, भूदेव सिंह, पिंटू आदि ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा। तेंदुआ कई दिनों से अलग-अलग स्थानों पर दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय बना हुआ है।

ग्रामीणों का कहना है कि उनके खेत जंगल क्षेत्र के आसपास हैं और खेती के कार्य के लिए उन्हें रोज खेतों पर जाना पड़ता है। ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी के कारण उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। मोहल्ले के लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग को देकर तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है।वन विभाग के डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि कांठ और लडावली क्षेत्र में तेंदुए के दिखाई देने की सूचना मिली है।