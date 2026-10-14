डेढ़ करोड़ रुपये का सोना-चांदी चोरी, दुकान का हाल देखकर व्यापारी बेहोश; शामली में रात में चोरों ने वारदात को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, शामली। कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार गांधी चौक के निकट नाला पटारी पर स्थित एक सर्राफा व्यापारी की दुकान में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया।

चोर दुकान से करीब आधा किलो सोना और 50 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। व्यापारी के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपए का माल चोरी हुआ है। एसपी मोके पहुंचे। बढ़ती चोरी से व्यापारियों में रोष है। कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौक पर सराफा व्यापारी दीपक की उमा ज्वेलर्स की दुकान है।