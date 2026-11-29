जागरण संवाददाता, शामली। बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी-तूफान से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए रबी सीजन 2026-27 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण शुरू हो रहा है। जिले के किसान एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक गेहूं और लाही-सरसों की फसल का बीमा करा सकेंगे। इसके लिए बैंक शाखाओं के साथ जनसेवा केंद्रों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उप कृषि निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि रबी सीजन में जिले के लिए गेहूं और लाही-सरसों को अधिसूचित किया गया है। योजना के तहत गेहूं की फसल के लिए बीमित राशि 98,100 रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है।

इसके लिए किसानों को महज 1.5 प्रतिशत यानी 1,471.50 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम जमा करना होगा। इसी तरह लाही-सरसों की बीमित राशि 92,300 रुपये प्रति हेक्टेयर रखी गई है, जिस पर किसानों को 1,384.50 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा।

फसल बीमा कराने के लिए किसान अपनी नजदीकी बैंक शाखा या जनसेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा गैर-ऋणी किसान अधिकृत बीमा एजेंट, भारत सरकार के पोर्टल या क्राप इंश्योरेंस एप के जरिए घर बैठे भी अपना बीमा कर सकते हैं।

वहीं, जिन ऋणी किसानों ने बैंक से केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) या फसल ऋण ले रखा है, और वे इस योजना से बाहर रहना चाहते हैं, उन्हें अंतिम तिथि से सात दिन पहले यानी 24 दिसंबर तक अपनी बैंक शाखा में लिखित प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर बैंक स्तर से प्रीमियम की राशि काट ली जाएगी।

बताया कि योजना के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, बेमौसम वर्षा, जलभराव, आंधी-तूफान के अलावा फसल कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल के नष्ट होने पर भी आर्थिक मुआवजा मिलेगा। हालांकि, किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है।