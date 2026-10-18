प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बिहार में चलेगा व्यापक अभियान, पैक्सों में लगेंगी किसान गोष्ठियां

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

इसके लिए पंचायत स्तर पर किसान गोष्ठी का आयोजन होगा। सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने और किसानों को जागरूक करने को लेकर सभी जिलाें एवं प्रखंडों के सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।