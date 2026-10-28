शामली रोजगार मेले में 270 युवाओं को मिली नौकरी, हाथों-हाथ बांटे गए ऑफर लेटर, खिले चेहरे

जागरण संवाददाता, शामली। युवाओं के चेहरों पर बुधवार को उस वक्त खुशी छा गई जब वीवी पीजी कॉलेज परिसर में लगे वृहद रोजगार मेले में नौकरी मिलने का रास्ता साफ हुआ।

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत आयोजित इस मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया, जहां 700 युवाओं ने अपनी किस्मत आजमाई। कौशल और योग्यता के आधार पर कंपनियों ने 270 अभ्यर्थियों को चयन या शार्टलिस्ट किया, जबकि कुछ कंपनियों के परिणाम अभी आने बाकी हैं।

वीवीपीजी कॉलेज में मेले की शुरुआत मुख्य अतिथि एमएलसी वीरेंद्र सिंह एवं विधायक प्रसन्न चौधरी तथा चेयरमैन अरविंद संगल ने मां सरस्वती चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर की। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन अतिथियों ने अपने हाथों से 10 युवाओं को मंच पर ही आधिकारिक आफर लेटर सौंपे, जिससे युवाओं का हौसला और बढ़ गया।

रोजगार के अवसरों के साथ-साथ इस मेले में सरकार की जनहितकारी योजनाओं की भी धूम रही। श्रम, कृषि, सेंट आरसी, महिला पालिटेक्निक, कौशल विकास मिशन और उद्योग विभाग ने अपने स्टाल लगाकर युवाओं और लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दी।