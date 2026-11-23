जागरण संवाददाता, शामली। वीवी इंटर कॉलेज रोड पर रविवार देर रात तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में 26 वर्षीय राजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई 24 वर्षीय जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गया।

युवक की मौत की सूचना मिलते ही स्वजन और परिचितों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ करते हुए आग लगाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे तक हंगामा होता रहा। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

राजा मूल रूप से सहारनपुर के हाकमशाह मुहल्ला का निवासी था। उसका शामली के राजो मुहल्ला में भी मकान है। रविवार देर रात वह अपने छोटे भाई जुबैर और वसीम के साथ बाइक से किसी काम से शहर की ओर जा रहा था। वीवी इंटर कालेज रोड पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनो भाई सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में राजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जुबैर को गंभीर हालत में उपचार के लिए भेजा गया। वसीम को मामूली चोट आई। उसने स्वजन को सूचना दी। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक बस छोड़कर फरार हो गए।

राजा की मौत की सूचना मिलते ही स्वजन और परिचित घटनास्थल पर पहुंच गए। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ कर आग लगाने का प्रयास किया। उन्होंने बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए करीब एक घंटे तक हंगामा किया।