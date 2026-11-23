जागरण संवाददाता, शामली। बाबरी क्षेत्र के गांव भाजू निवासी भारतीय सेना का जवान हरियाणा के हिसार में प्रशिक्षण के दौरान शहीद हो गया। शनिवार दोपहर हिसार के भोजपुर गांव में चल रहे प्रशिक्षण के दौरान मनीष पुत्र रामबीर सिंह (रिटायर सूबेदार और हिंद केसरी पहलवान) टैंक की चपेट में आ गए थे। रविवार शाम तक भी जवान का शव गांव नहीं पहुंचा था। अब सोमवार सुबह सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

बताया गया कि शनिवार को पिता रामबीर को जवान मनीष के घायल होने की सूचना मिली थी। पिता रामबीर सिंह ने बताया कि हिसार प्रशिक्षण केंद्र से फोन द्वारा मनीष को चोट लगने तथा घायल होने की सूचना दी गई थी। सूचना के बाद वह गांव से गाड़ी किराये पर लेकर हिसार हरियाणा पहुंच गए थे।

भाजू के ग्राम प्रधान बाबी ने बताया कि मनीष तीन बहनों व परिवार का इकलौता पुत्र था। मनीष की दो बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि एक छोटी बहन अभी अविवाहित है। उन्होंने बताया कि मनीष मिलनसार युवक था, जब वह गांव में छुट्टी लेकर आता था तो वह अपने सभी साथियों के साथ मिलना-बैठना आदि सभी कार्य करता था।