एमपी का हाईटेक महिला चोर गिरोह: गूगल मैप से करता था बैंकों की रेकी... फरार होने के लिए माय ट्रेन ऐप का इस्तेमाल

आकाश शर्मा, शामली। पीएनबी की शाखाओं में ग्राहकों का बैग काटकर नकदी उड़ाने वाली मध्य प्रदेश की महिलाओं के नेटवर्क को लेकर पुलिस की जांच में कई राज खुले हैं।

पूछताछ में पकड़ी गई महिलाओं ने बताया कि वे चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से पहले रेलवे की समय-सारिणी काे अच्छी तरह से देख लेती थी। इसी गिरोह ने मुरादाबाद में दो दिन पहले 20 लाख रुपये की चोरी की थी।

11 करोड़ रुपये से अधिक की रकम बरामद घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद वे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठकर चली जाती थी। गिरोह की महिलाएं मध्य प्रदेश से ट्रेन से दिल्ली और फिर वहां से शामली पहुंची थी। उपनिरीक्षक शैलेंद्र पूनिया ने बताया कि आरोपित महिलाओं के गांव कडिया सांसी और गुलखेड़ी की अधिकतर महिलाएं चोरी की घटनाओं में संलिप्त रही हैं।