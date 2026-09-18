रूस में फंसे शामली के तीन युवक, MP इकरा हसन ने स्वजन से की मुलाकात, विदेश मंत्रालय के सामने उठाएंगी मामला

संवाद सूत्र, थानाभवन (शामली)। रूस में फंसे हसनपुर लुहारी निवासी आशु कुमार समेत तीन युवकों के स्वजन से मिलने के लिए बुधवार रात कैराना सांसद इकरा हसन गांव पहुंचीं। उन्होंने आशु के स्वजन के साथ मुजफ्फरनगर के पीपल शाह निवासी शक्ति पुंडीर और गांव बाढ़ निवासी हिमांशु शर्मा के स्वजन से भी मुलाकात की।

हसनपुर लुहारी निवासी आशु सैनी पुत्र राकेश कुमार 14 अप्रैल 2026 को पढ़ाई के लिए रूस गया था। उसका दाखिला मास्को स्टेट लिंगविस्टिक यूनिवर्सिटी में हुआ था। आशु के साथ शक्ति पुंडीर और हिमांशु शर्मा भी एक ही कमरे में रहते थे।