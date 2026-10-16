कांधला के मुस्लिम युवक ने दिल्ली की युवती को जाल में फंसाया, जेवरात हड़पने का आरोप

जागरण संवाददाता, शामली। दिल्ली के एक परिवार ने कांधला निवासी मुस्लिम युवक और उसके परिवार पर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपये के जेवरात हड़पने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। आरोप है कि एक महीने से आरोपित ने युवती को अपने घर रखा है, और अब शादी करने से इनकार कर दिया।

आरोपित युवती की पिटाई करता है, जिससे अब युवती आत्महत्या करने को मजबूर है। वहीं, स्वामी यशवीर ने पुलिस से कार्रवाई और मुख्यमंत्री से आरोपित का एनकाउंटर कराने की मांग की है। युवती का अपनी मां के साथ बातचीत की एक आडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू की।

दिल्ली छतरपुर निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली कांधला में दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी को चार सितंबर को एक मुस्लिम युवक प्रेमजाल में फंसाकर कांधला के मुहल्ला खेल ले आया था। आरोप है कि युवती अपने साथ सोने-चांदी के जेवरात भी लेकर आई थी। इन जेवरात में से कुछ आरोपित की मां और बहन द्वारा पहने जाने तथा बाकी के जेवरात खतौली में एक सुनार की दुकान पर बेच दिए जाने का आरोप है।