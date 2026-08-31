जयन्त चौधरी के सामने छलका सिंगर अंकित बालियान के परिवार का दर्द, पिता बोले-पूरी सच्चाई आनी चाहिए सामने

संवाद सूत्र, बाबरी (शामली)। केंद्रीय मंत्री एवं रालोद प्रमुख जयन्त चौधरी गांव बंतीखेड़ा में अंकित बालियान के आवास पर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया।

गौरतलब है कि पिछले दिनों हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की शामली शहर में हत्या कर दी गई थी। सोमवार को रालोद मुखिया जयन्त चौधरी ने अंकित बालियान के बंतीखेड़ा आवास पर पहुंचकर कहा कि हमारी संवेदनाए पीड़ित परिवार के साथ हैं, सरकार व पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी के साथ अपना कम कर रहीं हैं।

अंकित बालियान की पत्नी सीमा से भी रालोद मुखिया ने बात की। पीड़िता ने कहा कि न्याय अभी अधूरा है। पूर्ण न्याय का अभी इंतजार है। जैसा अंकित बालियान के साथ हुआ वैसा ही आरोपितो के साथ होना चाहिए, तब न्याय पूर्ण होगा।

'मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए' बीती रात पुलिस मुठभेड़ में अंकित बालियान हत्याकांड के दो आरोपितों के मारे जाने के बाद स्वजन ने पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी। अंकित के पिता सत्यवीर सिंह फौजी ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई होने से उन्हें बहुत कुछ संतुष्टि मिली है। उन्होंने कहा कि अब मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए।