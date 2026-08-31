सिंगर अंकित बालियान का मर्डर शामली में हुआ तो फिर बागपत के 3 पुलिसवालों के खिलाफ क्यों हुई कार्रवाई?

जागरण संवाददाता, बागपत। हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के बाद शामली नहीं जाना स्वाट टीम के तीन पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। एसपी सूरज कुमार राय ने लापरवाही मानते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को स्वाट टीम से हटा दिया है।

पुलिस के अधिकारी सबसे पहले अधीनस्थों को ड्यूटी लगन और ईमानदारी से करने का पाठ पढ़ते है। उसके बावजूद कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी के प्रति गंभीर नजर नहीं आते है। ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ है। शामली में हरियाणवी कलाकार अंकित बालियान की 26 अगस्त की शाम करीब सात बजे जिम से बाहर निकलते समय गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। इसकी गूंज लखनऊ तक पहुंची थी।