जागरण संवाददाता, शामली। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील के गांव नंगला बुजुर्ग स्थित अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह में 140 और कक्षा नौ में नौ रिक्त सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। कुल 149 सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र अभ्यर्थी पांच जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं।

सहायक श्रमायुक्त अरविंद कुमार मद्धेशिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिक, जिन्होंने पंजीकरण के बाद 30 अक्टूबर 2026 तक कम से कम तीन वर्ष की सदस्यता अवधि पूरी कर ली है, उनके परिवार के अधिकतम दो बच्चे आवेदन कर सकते हैं।