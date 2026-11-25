संवाद सूत्र, कांधला। देहरादून से बारात लेकर पहुंची दुल्हन बनी सोनिया के मामले में एलम निवासी युवक अंकुश ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया है। युवक के घर पर समाज के दर्जनों लोग जमा हुए और इस मामले पर देर तक चर्चा हुई। बैठक में युवती पक्ष में कोई भी पंचायत न होने की बात कही गई। युवक के इंकार के बाद मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।

देहरादून निवासी युवती सोनिया एक सप्ताह पहले एलम निवासी प्रेमी अंकुश के घर ढोल बजाते हुए बारात लेकर शादी कराने पहुंची थी। युवती दुल्हन के अंदाज में ढोल-नगाड़ों के साथ प्रेमी अंकुश के घर पहुंची थी और शादी करने की मांग को लेकर हंगामा किया था। उस समय प्रेमी अंकुश की दिल्ली शादी हो रही थी।

युवती ने शादी पर किया था हंगामा युवती ने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए जमकर हंगामा किया था। युवक जब शादी करने के लिए दिल्ली गया, तो युवती ने दिल्ली जाकर शादी नहीं होने दी। बताया गया कि दिल्ली में भी इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में मनमुटाव हो गया। इसके बाद सामाजिक लोगों की मौजूदगी में समझौता हुआ और शादी टूट गई। बारात बिना दुल्हन के बेरंग वापस लौट आई। मंगलवार को युवक के घर पर जमा हुए समाज के लोगों ने कहा कि अंकुश पहले से ही इस शादी के लिए मना कर रहा है। युवक का कहना है कि उसका युवती से कोई प्रेम संबंध नहीं है और उस पर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाया जा रहा है।

युवक ने कही ये बात युवक ने समाज के लोगों के सामने भी यही बात दोहराई। अंकुश ने कहा कि युवती उसके मामा के पड़ोस में किराए पर रहती थी। इसी संपर्क के चलते वह उसकी बहन की शादी में आई थी। इसके बाद से ही वह शादी का दबाव बना रही है। युवक ने बताया कि इस मामले में देहरादून में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें जांच के बाद एफआर लग गई थी।