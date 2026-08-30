अंकित बालियान हत्याकांड: पिता का आक्रोश, बोले - इंसाफ नहीं मिला तो खुद लेंगे बदला

जागरण संवाददाता, शामली। अंकित बालियान की सरेराह गोलियों से भूनकर हत्या के मामले में स्वजन का गुस्सा और ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है। घटना के बाद अंकित के पिता सत्यवीर फौजी ने पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि एसपी ने मामले का राजफाश करने के लिए चार दिन का समय मांगा था, लेकिन वे पांचवां दिन भी देने को तैयार हैं।

आक्रोशित लहजे में कहा कि जब उनके बेटे की जान गई है और गोलियों से भूना गया है, तो इंसाफ न मिलने पर वे खुद अपने स्तर पर बदला लेंगे। वह बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बदमाशों का एक गमछा और हेलमेट दुकान के पास गिरा पिता सत्यवीर फौजी ने कहा कि मुख्यमंत्री का दावा था कि एक चौराहे पर अपराध करने वाले को दूसरे चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा, लेकिन इस घटना में बदमाशों ने बेखौफ होकर 20 से अधिक चौराहे पार कर लिए। कोतवाली के पास घटना को अंजाम दिया गया और आरोपित आसानी से हरियाणा सीमा में चले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अब पुलिस का बुलडोजर कहां है, और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा। कहा कि क्या अब केवल पुलिस बाइकों के चालान करने के लिए रह गई है। बदमाश पुलिस को चुनौती देते हुए कैसे फरार हो गए।

बुलडोजर कार्रवाई करे भाजपा सरकार अंकित के पिता ने कहा कि हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। पुलिस चाहे तो बदमाशों के घर बुलडोजर की कार्रवाई करे, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ चार दिन तक पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस से भरोसा उठ जाएगा और कार्रवाई हम खुद करेंगे। हमारा तो सब कुछ चला गया। अब हमें अपनी जान की परवाह नहीं।