'48 घंटे में हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हुआ तो सीएम आवास के बाहर करूंगी सुसाइड', अंकित बालियान की पत्नी की धमकी

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोलियों से भूनकर हत्या के बाद से ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी सीमा (दिल्ली में सरकारी शिक्षिका) का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं।

सीमा का कहना है कि मेरे पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे मेरी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और मैं दवाओं के सहारे हूं। पुलिस-प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि यदि अगले एक-दो दिनों के भीतर पुलिस ने अंकित की हत्या करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर नहीं किया, तो वह स्वयं मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचकर आत्महत्या कर लेंगी। पत्नी का दर्द, बोली-मेरी तो दुनिया खत्म हो गई, दवाओं के सहारे चल रही हैं सांसें शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर अंकित बालियान की पत्नी सीमा का एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें वह कह रही हैं कि फिलहाल अंकित का किसी से कोई विवाद नहीं था। साल 2023 में जरूर दो बार फोन पर धमकी आई थी। अंकित मूल रूप से यूपी के रहने वाले थे। इस कारण हरियाणा में उन्हें थोड़ा कॉर्नर (अलग-थलग) करके रखा गया था और फिलहाल हरियाणा से किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। न ही अभी तक किसी का कोई कॉल आया है।

साल 2023 में मिली थी फोन पर धमकी बुधवार शाम साढ़े चार बजे उनकी अंकित से अंतिम बार बातचीत हुई थी। तब अंकित ने किसी नए सांग (गाने) पर काम चलने की बात कही थी। उस समय स्थिति पूरी तरह सामान्य थी, और अंकित को किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। सीमा ने कहा कि सरकार कहती है कि यूपी में अपराध नहीं है, लेकिन स्थिति यह है कि चार लोग आते हैं और सरे शाम हत्या करके चले जाते हैं। हमारा कोई बच्चा भी नहीं है, हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया।

सीमा ने उठाए पुलिस की सुरक्षा पर सवाल सीएम ने कहा कि मैं दिल्ली में सरकारी शिक्षिका हूं, फिर भी मुझे सुरक्षा का अहसास कैसे हो? मेरे पति की क्या गलती थी और अब मैं कैसे जीऊं? घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका है। सीमा ने सवाल उठाया कि हरियाणा से बदमाश हथियारों के साथ शामली में कैसे प्रवेश कर गए? हरियाणा सीमा से लेकर पूरे जिले की पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? उन्होंने आरोपितों के तत्काल एनकाउंटर की मांग की है। चेतावनी दी कि यदि दो दिनों में एनकाउंटर नहीं हुआ तो वह सीएम कार्यालय के पास ही जाकर आत्महत्या कर लेंगी।