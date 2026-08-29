अंकित बालियान हत्याकांड: शूटर्स ने 22 सेकंड में दागीं 20 से ज्यादा गोलियां, प्लॉट में लोड किए थे हथियार

जागरण संवाददाता, शामली। पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि शूटरों को पूरी ट्रेनिंग देने के बाद ही अंकित बालियान की हत्या करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्लाट में जाकर पिस्टल लोड किए थे, जहां सीसीटीवी नहीं है। इससे पहले बदमाशों ने गाड़ी के आसपास राखी बेचने वाली महिलाओं को भी रोड पर भीड़ का हवाला देकर हटा दिया था, जिससे किसी अन्य को गोली न लगे।

इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनका मकसद सिर्फ अंकित बालियान की हत्या सरेराह कर दहशत फैलाना था। सीसीटीवी वीडियो के अनुसार 22 सेकेंड में चारों शूटरों ने सिंगर के शरीर को छलनी कर दिया था। बदमाशों ने फायरिंग से पहले तैयार किया था मार्ग शामली के बंतीखेड़ा गांव के मूल निवासी एवं हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज लगातार सामने आ रहे हैं। आसपास के लोगों और सीसीटीवी के अनुसार बदमाश नाला पटरी से कनिका मार्केट की ओर आने वाली गली में गए थे। वहां एक प्लाट है, जहां सीसीटीवी नहीं है।