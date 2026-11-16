अंकित बालियान हत्याकांड: तिहाड़ जेल में बंद तीन शूटरों की कैराना कोर्ट में आज होगी पेशी

जागरण संवाददाता, शामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में साजिश के आरोपी तिहाड़ जेल में बंद तीन शूटरों की कैराना स्थित कोर्ट में सोमवार को पेशी होगी।

इससे पहले दो बार उनकी पेशी टल चुकी है। वहीं, फर्जी मुठभेड़ की आशंका जताते हुए दो शूटरों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अर्जी देकर बुलेटप्रूफ जैकेट, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर कड़ी सुरक्षा में पेशी कराने की मांग की थी।

गत 26 अगस्त की शाम शामली के आर्यपुरी नाला पटरी पर जिम से लौट रहे हरियाणवी गायक अंकित बालियान की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। 31 अगस्त को शामली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो शूटर सुमित और मोहित को मार गिराया था।

विवेचना के दौरान तिहाड़ जेल में बंद योगेश उर्फ टुंडा और दीपक उर्फ डबास को हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में नामजद किया गया। इसके बाद जेल में बंद दीपक करालिया को भी मामले में आरोपित बनाया गया।