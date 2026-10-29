सिंगर अंकित बालियान की पत्नी सीमा ने 'पति को न्याय' दिलाने को रखा करवा चौथ का व्रत, अंकित की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या

जागरण संवाददाता, शामली। करवा चौथ पर सुहागिनों ने पति की लंबी आयु की कामना के साथ व्रत रखकर पूजा-अर्चना की, लेकिन हरियाणवी गायक अंकित बालियान की पत्नी सीमा बालियान के लिए यह पर्व पति की याद और उन्हें न्याय दिलाने की मांग से जुड़ा रहा।

सीमा ने करवाचौथ का व्रत रखकर अंकित को याद किया। पूजा के दौरान उन्होंने पति की तस्वीर अपने सामने रखी और करवा माता के चित्र के साथ पूजा-अर्चना की। इसके बाद पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए 'जस्टिस फार अंकित बालियान' लिखकर हत्याकांड में न्याय मिलने की उम्मीद जताई।

शामली के गांव बंतीखेड़ा निवासी और हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की पत्नी सीमा बालियान ने करवा चौथ से पांच दिन पहले ही पोस्ट साझा कर बताया था कि वह इस बार पति अंकित को न्याय दिलाने की मांग के साथ व्रत रखेंगी। गुरुवार को उन्होंने व्रत रखा और पूजा के दौरान अंकित की तस्वीर अपने सामने रखी।

करवा माता के चित्र के साथ पूजा करते हुए उन्होंने पति को याद किया। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में अंकित की तस्वीर और करवा माता का चित्र दिखाई दिया। उनकी इस पहल के पीछे पति को खोने का दर्द और हत्याकांड में शामिल आरोपितों को सजा दिलाने की उम्मीद नजर आई। उन्होंने यह पोस्ट अंकित बालियान और अपनी इंस्टाग्राम आइडी से साझा भी की। वीडियो के साथ जस्टिस फार अंकित बालियान भी लिखा है।