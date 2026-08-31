आधार कार्ड दिखाते ही फ्री मिली यूपी रोडवेज बस की टिकट, खुश हो गईं बुजुर्ग महिलाएं

संवाद सहयोगी, शामली। प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में आजीवन निश्शुल्क यात्रा का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग महिलाओं को आवागमन में आर्थिक राहत और सुगमता प्रदान करना है।

60 वर्ष की महिलाओं ने रोडवेज बसों में उठाया योजना का लाभ रविवार को शामली रोडवेज बस अड्डे पर योजना के क्रियान्वयन की पड़ताल की गई। जिसमें पता कि अभी योजना का प्रचार-प्रसार अधिक न होने से वरिष्ठ महिलाओं को योजना की पूरी जानकारी नहीं है। कुछ महिलाओं को जानकारी मिली लेकिन आधार कार्ड नहीं मिला। रविवार को धर्मवीरी, महमूदा, उर्मिला और परमेश्वरी ने रोडवेज बसों में निश्शुल्क यात्रा कर प्रदेश सरकार की इस योजना की खुलकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस योजना से गरीब बुजुर्ग महिलाओं को राहत मिलेगी।

लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना बस स्टैंड पर पड़ताल रोडवेज बस स्टैंड के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी राजेंद्र चौहान ने बताया कि नई स्थाई योजना के तहत उम्र की पुष्टि अनिवार्य कर दी गई है। यात्रा के दौरान महिलाओं को अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य कोई मान्य सरकारी पहचान पत्र दिखाने वाली वरिष्ठ महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उम्र का सत्यापन किया जा रहा है। भविष्य में यह भी मानिटर किया जाएगा कि सभी मार्गों के परिचालक इस नियम का एकसमान और पारदर्शिता से पालन करें।

'सरकार की जनकल्याणकारी योजना के लिए सरकार बधाई की पात्र है। हम जैसी महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय है। लाभ पाकर महसूस हुआ सरकार महिलाओं की जरूरतों का ख्याल रख रही है। महमूदा पत्नी याकूब, 69 वर्ष निवासी बिराल, बागपत'