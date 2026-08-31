रेलवे GM ने गोरखपुर स्टेशन पर QR कोड से खरीदी बिस्किट, खाने-पीने की स्टॉलों पर देखी साफ-सफाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन पर आयोजित नेपालगंज रोड-नानपारा-बहराइच रेल खंड एवं ट्रेन सेवाओं के उद्घाटन समारोह शामिल होने जाते समय पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) उदय बोरवणकर ने सोमवार को रेलवे स्टेशन पर स्थित खानपान स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे प्लेटफार्म नंबर दो स्थित खानपान स्टॉल नंबर 11 पर सीधे पहुंच गए।

जीएम ने पैक्ड खाद्य सामग्रियों (बिस्किट व नमकीन आदि) को उठाकर देखा कि कहीं एक्सपायर तो नहीं हैं। संतुष्ट होने के बाद वेंडर से खानपान सामग्री की बिक्री के बारे में जानकारी ली। बिलिंग का भी हाल जाना। वेंडर ने बताया कि, कैश के अलावा ऑनलाइन भुगतान की भी सुविधा है। महाप्रबंधक ने बिना देर किए अपने पसंद की पैंतीस रुपये की कीमत वाली बिस्किट खरीद ली। मौके पर क्यूआर कोड से ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया। भुगतान होने के बाद उन्होंने वेंडर को कई अहम सुझाव भी दिए। साथ चल रहे अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया।

स्टॉलों पर रखें सफाई का ख्याल महाप्रबंधन ने कहा कि, खानपान स्टॉलों पर साफ-सफाई का ख्याल रखें। प्रत्येक यात्रियों को खानपान का बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। देखें कि खानपान की ओवरचार्जंग न हो। समय-समय पर निरीक्षण करें। अनियमितता पर कार्रवाई भी करें। खानपान और यात्री सुविधाओं में कहीं कोई लापरवाही नहीं चलेगी।