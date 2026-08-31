सीएम धामी सरकार का 6.50 लाख महिलाओं को तोहफा, मुफ्त रोडवेज बस यात्रा का मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के अवसर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निश्शुल्क यात्रा की घोषणा की है। इसका लाभ प्रदेश की साढ़े छह लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा। योजना से विशेष रूप से पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं को राहत मिलेगी।

धामी सरकार इससे पहले भी महिला सशक्तीकरण को लेकर कई योजनाएं लागू कर चुकी है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण, लखपति दीदी, एकल महिला स्वरोजगार और महालक्ष्मी किट जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

पिंक ई-बस और हाईटेक टायलेट के जरिए महिलाओं की सुरक्षा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षित एवं आरामदायक परिवहन सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत देहरादून में 10 पिंक ई-बसें महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है।