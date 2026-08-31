देहरादून में मूसलाधार बारिश से आफत: मालदेवता में सड़क बही, घरों में घुसा पानी; कई गांव से संपर्क कटा

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी देहरादून में लगातार दो दिन से हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। खासकर मालदेवता क्षेत्र में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं, जगह-जगह भूस्खलन हो रहा है और कई ग्रामीण मार्ग बारिश के तेज बहाव की भेंट चढ़ गए हैं। कई इलाकों में लोगों की आवाजाही प्रभावित होने से ग्रामीणों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं।

कई गांवों का संपर्क कटा, शहर में घरों में घुसा पानी मालदेवता से सौंदना गांव होते हुए निर्माणाधीन सांग बांध तक जाने वाली सड़क कुंड गांव के पास अत्यधिक बारिश के कारण बह गई। सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से हिंलासवाली, सौंदना, तौलियाकाटल, रगड़गांव, घुड़सवालगांव, शेरा, पसनी, कुंड और हल्द्वाड़ी समेत कई गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों के सामने आवाजाही के साथ ही आवश्यक वस्तुओं और आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की चुनौती खड़ी हो गई है।

नदी के तेज बहाव के कारण ग्रामीण मार्ग बह गया सोडा सरोली क्षेत्र में नदी के तेज बहाव के कारण ग्रामीण मार्ग बह गया। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। लगातार बारिश के बीच ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल-पुलियों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। कौलागढ़ में घरों में बारिश का पानी घुस आया। जबकि, मसंदावाला में जंगल से बरसाती नाले का पानी व मलबा आने से लोग घरों में कैद हो गए।