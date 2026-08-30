कन्नौज में पुलिस हिरासत से फरार हुईं गोरखपुर की चेन स्नेचर, दो महिला सिपाही निलंबित

जागरण संवाददाता, कन्नौज। गंगा स्नान जा रही महिला श्रद्धालु के गले से टेंपो में सफर के दौरान गोरखपुर की दो महिलाओं ने सोने की चेन तोड़ ली। टेंपो से उतरकर दोनों महिलाएं फरार हो गई। पुलिस ने घेराबंदी कर महिलाओं को गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई। यहां पूछताछ के दौरान महिला सिपाहियों को चकमा देकर दोनों महिलाएं फरार हो गई। एसपी ने दो महिला सिपाहियों को निलंबित कर दिया।

कोतवाली से गोरखपुर की चेन स्नेचर दो महिलाएं फरार फर्रुखाबाद जनपद के अचरा नगला बीरबल निवासी प्रियंका यादव 24 अगस्त को जलेसर के घाट पर गंगा स्नान करने जा रही थीं। मिरगांवा से घाट जाने के लिए वह टेंपो में बैठी थीं। उनके पास में ही गोरखपुर के बड़हलगंज सहरौली रहने वाली पुष्पा देवी और माधुरी सवार थीं।