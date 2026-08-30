चित्रकूट में बाढ़ से तबाही: झांसी-मीरजापुर हाईवे पर मंदाकिनी पुल पर एप्रोच रोड धंसी, बड़े वाहन रोके गए

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। 23 साल बाद आई रिकॉर्ड बाढ़ के बाद मंदाकिनी का पानी रविवार को उतरने लगा है पर अब पुल और सड़कों पर तबाही के छूटे निशान सामने आने लगे हैं। झांसी-मीरजापुर हाईवे पर कर्वी के मंदाकिनी पुल पर बांदा की तरफ सड़क का करीब 10 फीट हिस्सा धंस गया है। तेज बहाव से पुल के किनारे की मिट्टी कटने के कारण पुल से लगे मार्ग का बड़ा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है।

सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पुल से बड़े वाहनों का आवागमन रोक दिया है। यातायात पुलिस बैरिकेड कर केवल दोपहिया और चार पहिया वाहनों को सावधानी से निकाल रही है। हाईवे पर यातायात प्रभावित होने से वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों से गुजारा जा रहा है।

उधर, चित्रकूट-सतना, मानिकपुर-सतना मार्ग कई स्थानों पर कटान, रपटा-पुलिया बहने के कारण प्रभावित हैं। हनुमानधारा मार्ग का पुल बहने व मोहकमगढ़ व तरौंहा पुल के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन की मुश्किल और बढ़ गई है। कल पानी उतरने पर खोला गया था पुल इससे पहले शनिवार को मंदाकिनी का पानी पुल तक पहुंचने के कारण दोपहर करीब डेढ़ बजे आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया था। रात 10 बजे पानी उतरने के बाद पुल को बसों व बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया था।