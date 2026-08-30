चित्रकूट पहुंचे सीएम मोहन यादव: राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों को बांटी सामग्री; मंदाकिनी नदी का लिया जायजा

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित चित्रकूट में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को पहुंचे। हेलीकॉप्टर से दीनदयाल शोध संस्थान के हेलीपैड पर पहुंचे मुख्यमंत्री के साथ चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार और रीवा संभागायुक्त शैलेंद्र सिंह के साथ क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री ने पहुंचते ही राहत शिविर का निरीक्षण किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की।

सीएम मोहन यादव। जमीनी हालात की जानकारी लेंगे सीएम मुख्यमंत्री बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जमीनी हालात की जानकारी लेंगे। इस दौरान वह बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति की जानकारी अधिकारियों से लेंगे। मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ से चित्रकूट के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। नदी का पानी बस्तियों, धार्मिक स्थलों और अन्य क्षेत्रों में पहुंचने से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं।