मध्य प्रदेश के सतना-चित्रकूट में बाढ़ का कहर: बांध टूटा, रामघाट पुल बहा; आज 26 राज्यों में बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सतना जिले और चित्रकूट में लगातार मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मंदाकिनी नदी करीब 30 फीट ऊंची बह रही है। गोरगी बांध टूटने से कई इलाकों में पानी घुस गया है। चित्रकूट के रामघाट का करीब 300 मीटर लंबा पुल बह गया है। घाट किनारे की कई दुकानें भी पानी में समा गईं।

जनजीवन अस्त-व्यस्त नागौद, बिरसिंहपुर, मझगवां और सतना के कई इलाकों में नदी-नाले उफान पर हैं।

बिरसिंहपुर के कई मोहल्लों में कमर तक पानी भर गया। घरों के अंदर पानी घुसने से लोगों का सामान खराब हो गया। कई वाहन पानी में डूब गए।

नागौद थाने और सिंहपुर चौराहे स्थित पेट्रोल पंप के अंदर तक पानी पहुंच गया। कोतवाली चौक से कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग पर कमर तक पानी भरने से आवागमन बंद कर दिया गया।

कोटर, कोठी और अन्य निचले इलाकों में भी स्थिति चिंताजनक है। कोठी क्षेत्र में एक कच्चा मकान ढहने से दो मवेशियों की मौत हो गई।

सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। चित्रकूट में फंसे लोग चित्रकूट में सती अनुसुइया आश्रम समेत कई धार्मिक स्थलों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं से घाटों और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है।

रेस्क्यू और रेल सेवा प्रभावित, छतों पर बैठे लोगों को किया एयरलिफ्ट एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्यों में जुटी हैं। हेलीकॉप्टर से छतों पर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रेल की पटरियां पानी में डूबने से चित्रकूट के पास दो ट्रेनें खड़ी रह गईं, भले ही सिग्नल ग्रीन था। मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग पर भी जलभराव का असर पड़ा है।

मौसम का अलर्ट मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण और मानसून ट्रफ लाइन के प्रभाव से रीवा संभाग में बारिश जारी रहने की संभावना है।प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तटीय और निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहे हैं।

आज देश के 26 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी देश में मानसून के जोरदार प्रहार के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से ताजा और बेहद गंभीर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 30 अगस्त को देश के 26 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की सख्त चेतावनी जारी की गई है।