प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: दीपावली से पहले शाहजहांपुर की 3,62,874 महिलाओं को निश्शुल्क सिलिंडर मिलेगा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। निश्शुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी योजना के तहत मंगलवार को अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में कार्यक्रम आयोजित हुआ।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि वर्ष 2022 में सरकार ने होली और दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक-एक निश्शुल्क गैस सिलिंडर देने की घोषणा की थी। इसी के तहत रिफिल सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है।