सिंचाई के तुरंत बाद बेमौसम बारिश का कहर: आलू-सरसों डूबने से किसान परेशान, खेत से पानी निकालने में जुटे

संवाद सहयोगी, पुवायां (शाहजहांपुर)। बेमौसम बारिश उन किसानों के लिए फायदेमंद रही, जिन्होंने खेतों की सिंचाई नहीं की थी। लेकिन सिंचाई के कुछ ही दिन बाद बारिश होने से कई खेतों में जलभराव हो गया। आलू का बीज सड़ने और सरसों की फसल खराब होने की आशंका से किसान परेशान हैं।

शनिवार को किसानों ने बैकहो लोडर की मदद से नालियां खोदकर पानी निकालने का प्रयास किया। गंगसरा क्षेत्र के साथ उमरिया कल्याणपुर, नत्थापुर, तेंदुआ, गुटैया, सिरियाली फार्म, बिलसिया दौलतपुर, दिउरिया और पकड़िया हकीम गांवों में भी खेतों में पानी भरने की समस्या है।

उमरिया कल्याणपुर के किसान हरमैल सिंह और बलकार सिंह के करीब 80 एकड़, जसप्रीत सिंह के 23 एकड़, सुरेंद्र सिंह के 10 एकड़, चरनजीत सिंह के 80 एकड़ और नवनीत शुक्ला के चार एकड़ खेत में आलू की फसल प्रभावित हुई है।

बेहटा सनवात निवासी सुबोध कुमार के 15 एकड़ और बिलंदापुर के परमीत सिंह के 20 एकड़ खेत में भी आलू लगा है। प्रदीप और धर्मेंद्र के सरसों के खेतों में पानी भर गया है। गुरजीत सिंह ने कहा कि सितंबर में हुई बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचा था और अब आलू-सरसों पर संकट है। उन्होंने फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की। उनके मुताबिक, आलू की एक एकड़ में बोआई पर 50 हजार रुपये खर्च होते हैं।