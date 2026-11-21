संवाद सहयोगी, रोजा (शाहजहांपुर)। चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू हो गए हैं, लेकिन गन्ना तौल कराने पहुंच रहे किसान मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं। रातभर तौल के इंतजार में किसानों को बदलते मौसम के साथ सर्दी बढ़ रही है, जिससे बचने के लिए अपनी ही ट्राली के नीचे गन्ने की पताई बिछाकर सोना पड़ रहा है।

अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड की रोजा इकाई के यार्ड में पर्याप्त रोशनी न होने से यहां आने वाले किसानों को ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने का खतरा भी बना रहता है, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। बहादुरपुर गांव निवासी अर्पित वर्मा ने बताया कि तौल पर्ची का संदेश मिलते ही किसान गन्ने की छिलाई और ट्राली में भराई के काम में जुट जाते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब मिल पहुंचते हैं तो लंबी लाइन में रातभर इंतजार करना पड़ता है।