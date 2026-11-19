अजयवीर सिंह, शाहजहांपुर। सुबह की चाय ठंडी हो रही है, रसोई में सब्जी जल रही है, बच्चा स्कूल के लिए रो रहा है और पत्नी... मोबाइल से रील बनाने या देखने में व्यस्त है। इस तरह की स्थिति अब बहुत से घरों में देखने को मिल रही है। पति ने टोका तो विवाद शुरू हो जाता है। रील के लिए घर का काम छूट रहा है और घर के काम के साथ ही रिश्तों में दरार भी पड़ रही है।

लाइक व्यूज के चक्कर में बच्चों की तरफ भी ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिवार परामर्श केंद्र पर मोबाइल देखने, रीलबाजी के चक्कर में रिश्तों में पड़ने वाली दरार से संबंधित हर माह आठ से 10 मामले पहुंच रहे हैं।

काउंसलर बताते हैं कि शुरुआत शौक से होती है। एक दो रील पर अच्छे व्यूज आते ही लत लग जाती है। पति, सास, ससुर ने अंकुश लगाने का प्रयास किया तो महिलाएं घर छोड़कर मायके चली जाती हैं। आखिर में मामला पुलिस से लेकर कचहरी तक पहुंच जाता है। परिवार परामर्श केंद्र की प्रभारी मधु यादव ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान हर माह 10 से अधिक मामले सिर्फ मोबाइल पर अधिक समय देने वाले आ रहे हैं। महिलाओं को समझाने का प्रयास किया जाता है।

केस :- 1 : सिंधौली निवासी दंपती की शादी चार वर्ष पहले हुई थी। महिला नौ माह से अपने मायके में रह रही थी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो दोनों को परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया। युवक ने बताया कि पत्नी रील बनाती है। घर के कामों में ध्यान नहीं देती हैं और न ही उसकी बातों पर ध्यान देती है। जिस वजह से दोनों नौ माह से अलग रह रहे थे। रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच गया था। काउंसलिंग के बाद महिला ने अपनी गलती को स्वीकार किया।

केस :- 2 : कांट निवासी दंपती की शादी डेढ़ वर्ष पहले हुई थी। महिला मोबाइल पर रील अधिक देखती थी। अपनी मां से मोबाइल पर घंटों बात करती थी। जिस वजह से दंपती के बीच विवाद होने लगा। पति ने अंकुश लगाने का प्रयास किया तो पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई। रिश्तेदारों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला तो मामला पुलिस तक पहुंचां। केस :- 3 : जैतीपुर निवासी दंपती की शादी करीब 10 माह पहले हुई थी। महिला शादी के कुछ दिन बाद ही रील बनाने लगी। पति को यह सब पसंद नहीं था। जिस वजह से आपत्ति की तो महिला ने पति की बात को मानने से इन्कार कर दिया।