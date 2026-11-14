बेटे को जन्म देने के चंद घंटे बाद मां की मौत, 8 घंटे तक एंबुलेंस में शव रखकर बिलखते रहे स्वजन; अस्पताल सील

संवाद सूत्र, मदनापुर (शाहजहांपुर)। बेटे को जन्म देने के बाद महिला की मृत्यु हो गई। स्वजन ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शिकायत सुनने के बजाय अस्पताल संचालक और स्टाफ वहां से चले गए। इससे नाराज परिवार ने अस्पताल परिसर में एंबुलेंस के भीतर शव रखकर साढ़े आठ घंटे तक विरोध किया। शाम को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल सील किया, जिसके बाद स्वजन शांत हुए।

ढुकुरी कला गांव निवासी अजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार को प्रसव पीड़ा होने पर उनकी पत्नी शीतल को जीवन अनमोल हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके अनुसार, भर्ती के समय शीतल की हालत ठीक थी और करीब दो घंटे बाद सामान्य प्रसव से स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ।

रात में बरेली के ब्लड बैंक से खून मंगवाकर शीतल को चढ़ाया गया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। अजय और उनकी बहन अर्चना के मुताबिक, शीतल का उपचार करने के बजाय उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा गया।

शनिवार सुबह करीब साढ़े छह बजे अस्पताल में ही शीतल की मृत्यु हो गई। स्वजन ने आरोप लगाया कि उनकी बात सुनने के बजाय अस्पताल संचालक और कर्मचारी वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने शव एंबुलेंस में रखकर नारेबाजी की और कहा कि कार्रवाई होने तक वे वहां से नहीं जाएंगे। शाम साढ़े चार बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। संचालक के नहीं मिलने पर अस्पताल सील कर दिया गया।