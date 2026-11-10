शाहजहांपुर में कारोबारी ने बिजली के तार से पत्नी का गला घोंटकर मार डाला, बेटी ने भागकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी ने पारिवारिक कलह में पत्नी की तार से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद बेटी को भी जान से मारने का प्रयास किया।

हालांकि बेटी बच गई और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। उसने घटना को अंजाम देना भी स्वीकार कर लिया।

आरोपी ने बताया कि वह खुद भी आत्महत्या करना चाहता था। हालांकि अभी इसका ठोस कारण सामने नहीं आया है। कर्ज से परेशान होकर इस तरह का कदम उठाने की बात सामने आ रही है।

पहले पत्नी की हत्या की

रोजा के आदर्श नगर कॉलोनी में इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी कमलेश कुमार गुप्ता ने पत्नी सीमा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद छोटी बेटी नैंसी को पानी पिलाने के बहाने कमरे में बुलाकर उसका भी गला दबाने का प्रयास किया।