शाहजहांपुर में एक ही पेड़ की डाल पर दुपट्टे से लटकी मिलीं दो किशोरियां, गांव में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। घर से टहलने निकलीं दो किशोरियों के शव जामुन के पेड़ की एक ही डाल पर अलग अलग दुपट्टे के फंदे से लटके मिले। स्वजन ने रंजिश से इन्कार किया है। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन ऐसा कदम उठाने के पीछे फिलहाल कोई कारण सामने नहीं आया है।

निगोही के हर्रेया गांव निवासी

किरन अपनी सहेली नैना के साथ रोज सुबह टहलने जाती थी। सोमवार को भी दोनों घर से निकलीं थीं। काफी देर तक वापस न आने पर स्वजन को चिंता हुई तो गांव में ढूंढने लगे, इस बीच खेत पर गए ग्रामीणों ने गांव के बाहर शिवकुमार के खेत में लगे जामुन के पेड़ की 10 फीट ऊंची डाल पर दोनों के शव लटके देखे।

किरन के पिता संतोष व मां सुमन दिल्ली में मजदूरी करते हैं। दोनों दीपावली पर घर नहीं आए थे। वह यहां दादी कलावती, छोटे भाई रवि और बहन दीपा के साथ रहती थी। वहीं नैना के पिता धर्मेंद्र पंजाब में कंबाइन चलाते हैं। वह भी त्योहार पर घर नहीं आ सके थे। मां उर्मिला ने बताया कि उनकी बेटी की किरन से कई वर्षों से मित्रता थी। दोनों पढ़ाई नहीं करती थीं। किसी से कोई रंजिश भी नहीं है।