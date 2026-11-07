शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़, 25 मुकदमों का आरोपी बदमाश पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लूट, नकबजनी, करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। एक सिपाही भी घायल हो गया। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपित के पास चोरी के जेवर भी मिले। उस पर लखीमपुर व शाहजहांपुर में 25 मुकदमे दर्ज है।

त्योहार की वजह से पुलिस देर रात चेकिंग अभियान चल रही थी। हरदोई चौराहे के पास इस मामले में वांछित लखीमपुर के बढ़खर गांव निवासी राजेश उर्फ कमती दिखाई दिया । पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी।