जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। किसान सहकारी चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही टरबाइन खराब हो गई। इससे गन्ना पेराई ठप हो गई।

अधिकारियों ने उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे गन्ना लेकर मिल के कांटे पर इंतजार कर रहे किसान भड़क गए। उन्होंने नारेबाजी की। साढ़े आठ घंटे बाद देर शाम मिल का संचालन शुरू हो सका।

मिल से बड़ी संख्या में पर्चियां जारी होने के बाद बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से गन्ना लेकर पहुंचे किसान यहां फंस गए। उन्हें खुले आसमान के नीचे रात काटनी पड़ी।

पशुओं के चारे और भूसे की व्यवस्था के लिए बार-बार गांव जाना पड़ रहा है। टोकन वितरण काउंटर बंद भी बंद कर दियाय गया,लेकिन मिल प्रबंधन के अधिकारियों की ओर से कोई सही जवाब नहीं दिया गया। इससे नाराज किसानों ने बुधवार को नारेबाजी की।

खिरिया सक्टू निवासी गेंदन गंगवार ने बताया कि वह तीन दिन से मिल में हैं, लेकिन गन्ने की तौल नहीं हुई। मित्रपुर बरुआ के विवेक द्विवेदी ने बताया कि वह दो दिन से इंतजार कर रहे हैं। इस्माइलपुर नवादा निवासी राजेश कुमार कल सुबह से गन्ना लेकर आए हैं।

रूजवारी के सोनू सिंह कल शाम पहुंचे, जबकि मित्रपुर बरुआ निवासी जोगिंदर सिंह को 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं। मिल बंद होने के कारण किसी के गन्ने की तौल नहीं हो सकी है। करीब 250 किसान 6000 क्विंटल गन्ना लेकर मिल पहुंचे चुके हैं, जिनमें से अधिकांश तौल के लिए इंतजार कर रहे हैं।