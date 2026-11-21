जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। खुदागंज के मझिला गांव में हुई सुधीर सिंह की हत्या के आरोप में नामजद सैनिक बबलू का शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें वह इस घटना में उन्हें व उनके भाई को झूठे आरोप में फंसाने की बात कह रहे हैं।

बबलू ने वीडियो में बताया कि वर्तमान में उनकी पठानकोट में तैनाती है। 26 अगस्त को भाई शिवशंकर की बेटी के नामकरण में शामिल होने वह गांव छुट्टी आए थे। इस दौरान सुधीर सिंह की बाइक से गिरकर मृत्यु हो गई।