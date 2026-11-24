जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हत्यारोपित से रिश्वत लेने के मामले में जैतीपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार भी दोषी पाए गए हैं। एएसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने करीब 150 पेज की जांच रिपोर्ट एसपी सौरभ दीक्षित को सौंप दी है। इसके आधार पर इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी है। इस मामले में सिपाही की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी है।

बरेली निवासी अखिलेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उनका शव 21 दिसंबर 2024 को दातागंज मार्ग पर क्षत-विक्षत हालत में मिला था। पिता मुनीश शर्मा ने आंवला निवासी वीरेंद्र, बदायूं के फैजगंज बेहटा निवासी विजय, दातागंज निवासी प्रदीप और सेवानिवृत्त सैनिक सुधांशु को नामजद कराया था।

आरोप था कि पुरानी रंजिश में चारों ने मिलकर अखिलेंद्र की हत्या की और शव सड़क पर फेंककर घटना को हादसे का रूप दिया। पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हैंगिंग बताया गया और शव पर मिले निशानों को एलर्जी का बताया गया। इस वजह से उस समय किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और विवेचना भी धीमी पड़ गई। मई-जून में जैतीपुर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार ने मामले की पुनर्विवेचना शुरू की। आरोप है कि थाने में तैनात सिपाही विवेक कुमार ने नामजद सुधांशु से संपर्क कर 50 हजार रुपये मांगे और रकम न देने पर जेल भेजने की धमकी दी।

कई दिनों तक बातचीत के बाद भी सिपाही 35 हजार रुपये से कम लेने को तैयार नहीं हुआ। सुधांशु ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। 11 जून को टीम ने सिपाही को थाना परिसर में रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।