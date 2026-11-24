जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दोबारा जेल से बचने के लिए नेत्रहीन दोस्त राजपाल का हत्यारोपित विनोद, उसका साथी विकास, ओमपाल, पत्नी पूजा समेत आठ आरोपित गिरफ्तार कर लिया गया। हत्यारोपितों ने राजपाल की हत्या कर धड़ कुएं, जबकि सिर बदायूं में अटेवा घाट से नदी में फेंक दिया था। मंगलवार को विनोद ने घटना को स्वीकार कर लिया।

राजपाल के धड़ को पूजा ने अपने पति का बताकर अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि पुलिस के रिकार्ड में विनोद मृत साबित हो जाए। विकास व ओमपाल सोने के सिक्कों के लालच में हत्याकांड में शामिल हुए थे। हत्यारोपित नेपाल भागने की फिराक में थे।

विनोद अपने स्वजन से मुख्यमंत्री से गुहार लगाकर नामजद किए गए ग्राम प्रशासक समेत सभी आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए कह रहा था लेकिन उससे पहले ही राजफाश हो गया। सिउड़ी गांव निवासी विनोद शर्मा दुष्कर्म व मारपीट समेत चार केस दर्ज हैं। 10 महीने पहले दुष्कर्म के केस में जमानत मिली, तब से कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। उसका कुर्की वारंट जारी हो चुका था। जेल से बाहर आने के बाद विनोद खुद को तंत्र विद्या का जानकार बताकर ग्रामीणों को गुमराह करने लगा था। निगोही के ऐंठापुर गांव निवासी नेत्रहीन राजपाल भी उसके प्रभाव में आ गए थे। कुछ दिन पहले विनोद ने कुर्की व दोबारा जेल से बचने के लिए खुद को मृत साबित करने का षड्यंत्र रचा। इसके लिए राजपाल को झांसा दिया कि तंत्र विद्या से आंखों की रोशनी लौटा देगा। उनकी सहमति होने पर विनोद ने हत्या की योजना बनाई, मगर अकेले संभव नहीं था। ऐसे में उसने बदायूं निवासी परिचित विकास व ओमपाल को झांसा दिया। उनसे कहा कि उसके पास पीतल के 14 सिक्के हैं, जो किसी नेत्रहीन की बलि देने पर सोने में बदल जाएंगे।

बलि के लिए राजपाल का नाम सुझाया, जिस पर विकास व ओमपाल ने हामी भर दी। 14 नवंबर को राजपाल को कुएं के पास बुलाकर तीनों ने उनकी हत्या की। इसके बाद धड़ सूखे कुएं में फेंका, जबकि सिर थैले में छिपाकर बदायूं लेकर जाकर नदी में फेंक दिया।

17 नवंबर को कुएं में दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस बुलाई तो कुएं से धड़ मिला। अगले दिन दिल्ली से आई विनोद की पत्नी पूजा ने धड़ अपने पति का बताते हुए ग्राम प्रशासक राजेश समेत नौ पर रंजिशन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। धड़ का अंतिम संस्कार भी कर दिया।

इससे इतर, 18 ग्रामीणों का कहना था कि धड़ राजपाल का लग रहा, जो विनोद के साथ कई बार गांव आया था। यही से पुलिस का माथा ठनका। राजपाल के मोबाइल फोन का सिम बंद था, मगर आइएमईआइ नंबर 19 नवंबर को एक्टिवेट हुआ।