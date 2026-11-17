जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कलान के सियूड़ी गांव में युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया। उसका सिर गायब है, आस-पास काफी तलाश करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला।

मंगलवार शाम को कुएं के पास से निकल रहे ग्रामीणों को दुर्गंध आई। शक होने पर उन्होंने कुएं में झांककर देखा तो शव पड़ा था। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया लेकिन सिर नहीं मिला।

सीओ दीपक कुमार ने भी घटनास्थल पर जांच की। कुएं में चप्पलें, काला बैग भी मिला जो युवक का ही होने की संभावना लग रही है। बैग में कपड़े, पावर बैंक, डेटा केबल, चंदन की डिब्बी, मोर पंख और एक कागज मिला है।