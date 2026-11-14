अमीर बनने की चाहत में 'नटवरलाल' बन रहे युवा! कलर प्रिंटर से छाप रहे 500 के नकली नोट

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जिले में नकली नोट का यह कोई पहला मामला नहीं है। पुलिस कई गिरोह को पकड़ चुकी हैं लेकिन हर बार नया गिरोह फिर खड़ा हो जाता है। वजह एक ही है जल्द से जल्द अमीर बनने की चाहत। कम मेहनत में ज्यादा रुपये कमाने का लालच युवाओं को इस दलदल में धकेल रहा है।

पकड़े गए ज्यादातर आरोपी 19 से 32 वर्ष के बीच के युवा हैं। इनमें कोई फोटोग्राफर है, कोई पैथोलाजिस्ट, कोई टायर व्यापारी का बेटा तो कोई बेरोजगार युवक। बीते तीन चार वर्षों में जिले में नकली नोट छापकर बाजार में खपाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। पुलिस रिकार्ड बताता है कि ये गिरोह अब सिर्फ छोटे नोट नहीं, बल्कि 500-500 के नोटों की गड्डियां छापकर मेले, बाजार, मिठाई की दुकान और छोटे व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं।

जहां भीड़ होती है, जहां नोट को ध्यान से देखने का समय नहीं होता, वहीं ये नोट खपाए जाते हैं। 23 जून 2025 को चौक कोतवाली पुलिस ने चार लाख 60 हजार रुपये के नकली नोटों के साथ मुरादाबाद के पैथोलाजिस्ट डाॅ. नफीस अहमद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।