जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बीटेक करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियर ने बुधवार रात पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से स्वयं को गोली मारकर जान दे दी। स्वजन का कहना है कि तनाव में आकर यह कदम उठाया। उन्होंने एक दिन पूर्व बेटे की गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच कर रही है।

शहर की शास्त्रीनगर कॉलोनी निवासी प्रदीप शर्मा खुदागंज के संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाते हैं। उनके छोटे बेटे शाश्वत ने नोएडा के कॉलेज से एक वर्ष पूर्व बीटेक किया था। इसके बाद से वह नौकरी की तलाश कर रहा था। बुधवार को शाश्वत के बड़े भाई शिवांश की बेटी का नामकरण संस्कार था, जिसमें शामिल होने के लिए वह मंगलवार को नोएडा से निकले, लेकिन मुरादाबाद के पास बस खराब हो गई।

शिवांश ने स्वजन को रात में कॉल की तो बताया कि वह 30 किमी. तक पैदल चल चुके हैं। इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। कोई संपर्क न होने पर प्रदीप ने सदर थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज करा दी। बुधवार दोपहर शाश्वत ने काल की और बताया कि वह थककर एक ढाबे पर सो गए थे, मोबाइल बंद हो गया था। इसके बाद स्वजन उन्हें घर ले आए।

रात में दावत के बाद घर के सदस्य बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। इस बीच शाश्वत ने कमरे में स्वयं को रिवाल्वर से गोली मार ली। उनको मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।