तौकीर रजा के बेटे फरमान को मिल गई जमानत, शाहजहांपुर में क्रिस्टल ड्रग्स के साथ पकड़ा था
बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा को शाहजहांपुर में ड्रग्स के साथ पकड़े जाने के बाद जमानत मिल गई। तिलहर में बस से कार टकराने के ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। ड्रग्स के साथ पकड़े गए बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा का ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। रात दो बजे के बाद उसे थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया।
शाहजहांपुर से बरेली जाते समय मंगलवार रात नेशनल हाईवे पर बस में भिड़ी थी कार
तिलहर क्षेत्र में मंगलवार रात लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर फरमान की गाड़ी आगे चल रही सीतापुर डिपो की बस से भिड़ गई थी। उसे चोट नहीं आई, लेकिन पुलिस ने थाने ले जाकर बैग की तलाशी ली तो सिरिंज व आधा ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। जो उसने अपने प्रयोग के लिए रखा था।
तलाशी में मिला आधा ग्राम क्रिस्टल व सिरिंज, तिलहर में दर्ज कराई गई प्राथमिकी
देर रात तक एएसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने पूछताछ करने के बाद मीरानपुर कटरा भेजा गया जहां उसका ब्लड सैंपल लिया गया था। तिलहर थाने में ड्रग्स रखने की धारा में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसे रात दो बजे के बाद थाने से ही जमानत दे दी गई। सीओ ज्योति यादव ने बताया फरमान को जमानत पर छोड़ दिया गया। वह नशे में था या नही इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी।
