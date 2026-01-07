तौकीर रजा के बेटे फरमान को मिल गई जमानत, शाहजहांपुर में क्रिस्टल ड्रग्स के साथ पकड़ा था

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। ड्रग्स के साथ पकड़े गए बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा का ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। रात दो बजे के बाद उसे थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया।

शाहजहांपुर से बरेली जाते समय मंगलवार रात नेशनल हाईवे पर बस में भिड़ी थी कार तिलहर क्षेत्र में मंगलवार रात लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर फरमान की गाड़ी आगे चल रही सीतापुर डिपो की बस से भिड़ गई थी। उसे चोट नहीं आई, लेकिन पुलिस ने थाने ले जाकर बैग की तलाशी ली तो सिरिंज व आधा ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। जो उसने अपने प्रयोग के लिए रखा था।