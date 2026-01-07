Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    तौकीर रजा के बेटे फरमान को मिल गई जमानत, शाहजहांपुर में क्रिस्टल ड्रग्स के साथ पकड़ा था

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:00 PM (IST)

    बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा को शाहजहांपुर में ड्रग्स के साथ पकड़े जाने के बाद जमानत मिल गई। तिलहर में बस से कार टकराने के ब ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जांच के लिए पहुंचीं एएसपी।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। ड्रग्स के साथ पकड़े गए बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा का ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। रात दो बजे के बाद उसे थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया।

    शाहजहांपुर से बरेली जाते समय मंगलवार रात नेशनल हाईवे पर बस में भिड़ी थी कार

    तिलहर क्षेत्र में मंगलवार रात लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर फरमान की गाड़ी आगे चल रही सीतापुर डिपो की बस से भिड़ गई थी। उसे चोट नहीं आई, लेकिन पुलिस ने थाने ले जाकर बैग की तलाशी ली तो सिरिंज व आधा ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। जो उसने अपने प्रयोग के लिए रखा था।

    तलाशी में मिला आधा ग्राम क्रिस्टल व सिरिंज, तिलहर में दर्ज कराई गई प्राथमिकी

    देर रात तक एएसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने पूछताछ करने के बाद मीरानपुर कटरा भेजा गया जहां उसका ब्लड सैंपल लिया गया था। तिलहर थाने में ड्रग्स रखने की धारा में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसे रात दो बजे के बाद थाने से ही जमानत दे दी गई। सीओ ज्योति यादव ने बताया फरमान को जमानत पर छोड़ दिया गया। वह नशे में था या नही इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी।

    यह भी पढ़ें- तौकीर रजा के बेटे फरमान पर शिकंजा, शाहजहांपुर में कार हादसे के बाद क्रिस्टल ड्रग्स और सिरिंज बरामद

    यह भी पढ़ें- बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे की कार हाईवे पर बस में भिड़ी, पुलिस ने की पूछताछ