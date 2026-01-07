तौकीर रजा के बेटे फरमान पर शिकंजा, शाहजहांपुर में कार हादसे के बाद क्रिस्टल ड्रग्स और सिरिंज बरामद
शाहजहांपुर में तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा की कार बस से टकरा गई। हादसे में उसे चोट नहीं आई, लेकिन पुलिस तलाशी में उसके बैग से क्रिस्टल ड्रग्स और सिरिं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा की कार लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे चल रही सीतापुर डिपो की बस में जा घुसी।
हालांकि उसे चोट नहीं आई। थाने लाकर पूछताछ व बैगों की तलाशी में उसके पास क्रिस्टल ड्रग्स व सिरिंज बरामद हुई। परीक्षण के लिए उसे मेडिकल कालेज ले जाया गया है।
बरेली में गत वर्ष 26 सितंबर को हिंसा भड़काने के आरोप में तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह फतेहगढ़ जेल में बंद है। उसकी जमानत के लिए फरमान को प्रयागराज में अधिवक्ता से मिलना था।
मंगलवार रात वह कार से वहां जा रहा था, लेकिन शाहजहांपुर पहुंचने पर अचानक उसका कार्यक्रम बदल गया। वापस बरेली जाते समय तिलहर के कछियानी खेड़ा में आगे चल रही सीतापुर डिपो की बस अचानक रुक गई, जिस पर उसकी कार बस से टकरा गई। कार में फरमान अकेला था।
उसके पीछे से आ रही दूसरी कार में सात से आठ युवक सवार थे। जब तक वे लोग फरमान को अपनी कार में बैठाते पुलिस आ गई। इस पर युवक वहां से चले गए। इसके बाद उसे तिलहर थाने ले जाया गया, जहां एएसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने आधे घंटे से ज्यादा पूछताछ की।
एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि उसके बैगों की तलाशी में ड्रग्स और सिरिंज बरामद हुई है। इसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए मेडिकल कालेज ले जाया गया है। यात्रियों को कटरा में उतारकर बस को भी वापस बुला लिया गया।
