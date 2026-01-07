अलीगढ़ में खिलौना फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख
अलीगढ़ के सासनीगेट स्थित पंच नगरी पुष्प विहार में एक तीन मंजिला खिलौना फैक्ट्री में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। प्लास्टिक के सामान के कारण आग तेजी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सासनीगेट क्षेत्र के पंच नगरी पुष्प विहार स्थित तमंचा खिलौना बनाने की तीन मंजिला फैक्ट्री में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। जिसमें लाखों का सामान जल गया।
प्लास्टिक के सामान की वजह से आग और तेजी से फैल गई, जिससे पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की चार गाड़ियों ने करीब तीन घंटे में आग पर काबू पाया।
पंच नगरी पुष्प विहार के विष्णु कुमार की खिलौना फैक्ट्री है। मंगलवार की शाम को फैक्ट्री से मजदूर काम कर घर चले गए । रात करीब साढ़े आठ बजे अचानक आग लग गई। पड़ोसियों को इसकी जानकारी हुई तो पहले उन्होंने अपने स्तर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग भीषण लगने के कारण बाद में दमकल को सूचना दी गई।
करीब तीन घंटे के प्रयासों के बाद आज पर पूरी तरह का वह पाया जा सका। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का संभावित कारण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने धुआं देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी।
