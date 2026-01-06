बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे की कार हाईवे पर बस में भिड़ी, पुलिस ने की पूछताछ

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा की कार लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे चल रही सीतापुर डिपो की बस में जा घुसी। हालांकि, उसे चोट नहीं आई। पुलिस थाने ले गई, जहां एएसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने लंबी पूछताछ की। उसके बैगों की तलाशी भी ली गई।

बरेली में गत वर्ष 26 सितंबर में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह फतेहगढ़ जेल में बंद है। उसकी जमानत के लिए फरमान को प्रयागराज में अधिवक्ता से मिलना था। मंगलवार रात वह कार से वहां जा रहा था, लेकिन शाहजहांपुर पहुंचने पर अचानक उसका कार्यक्रम बदल गया।

वापस बरेली जाते समय तिलहर के कछियानी खेड़ा में आगे चल रही सीतापुर डिपो की बस अचानक रुक गई। जिस पर उसकी कार बस में टकरा गई। कार में फरमान अकेला था। उसके पीछे से आ रही दूसरी कार में सवार में सात से आठ युवक सवार थे। जब तक वे लोग फरमान को अपनी कार में बैठाते पुलिस आ गई। जिस पर युवक वहां से चले गए।