Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे की कार हाईवे पर बस में भिड़ी, पुलिस ने की पूछताछ

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:47 PM (IST)

    बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा की कार लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे चल रही सीतापुर डिपो की बस में जा घुसी। हालांकि, उस ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    घटना स्थल से फरमान को पकड़ कर कोतवाली ले जाती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा की कार लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे चल रही सीतापुर डिपो की बस में जा घुसी। हालांकि, उसे चोट नहीं आई। पुलिस थाने ले गई, जहां एएसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने लंबी पूछताछ की। उसके बैगों की तलाशी भी ली गई।

    बरेली में गत वर्ष 26 सितंबर में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह फतेहगढ़ जेल में बंद है। उसकी जमानत के लिए फरमान को प्रयागराज में अधिवक्ता से मिलना था। मंगलवार रात वह कार से वहां जा रहा था, लेकिन शाहजहांपुर पहुंचने पर अचानक उसका कार्यक्रम बदल गया।

    वापस बरेली जाते समय तिलहर के कछियानी खेड़ा में आगे चल रही सीतापुर डिपो की बस अचानक रुक गई। जिस पर उसकी कार बस में टकरा गई। कार में फरमान अकेला था। उसके पीछे से आ रही दूसरी कार में सवार में सात से आठ युवक सवार थे। जब तक वे लोग फरमान को अपनी कार में बैठाते पुलिस आ गई। जिस पर युवक वहां से चले गए।

    इसके बाद उसे तिलहर थाने ले जाया गया। जहां एएसपी ने आधे घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सीओ ज्याेति यादव सीएचसी लेकर गईं वहां मेडिकल भी कराया गया। यात्रियों को कटरा में उतारकर बस को भी वापस बुला लिया गया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि फरमान से पूछताछ की जा रही है। यह सामान्य हादसा था।

    यह भी पढ़ें- Kanpur News: कोई देख न ले, इसलिए रेलवे ट्रैक से होकर प्रेमिका को दिलाने जा रहा था कपड़े, रास्ते में प्रेमी को छीन ले गई मौत