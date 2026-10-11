शाहजहांपुर की खुशी चौधरी ने ग्रैपलिंग में जीता स्वर्ण, तीन साल तक असफल होने के बाद गाड़े सफलता के झंडे

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हार मिली है तो जीत भी होगी। हताश होने की बजाय और मेहनत से प्रयास करना चाहिए। तीन वर्ष तक सफलता न मिलने पर लोगों ने ग्रैपलिंग खिलाड़ी खुशी चौधरी से गांव लौटने को कहा, लेकिन उन्होंने पीछे न हटने और खेल में आगे बढ़ने का फैसला किया। यही संकल्प अब उन्हें लक्ष्य की ओर बढ़ा रहा है। उनकी कहानी कई खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन रही है।

पिता का सपने को बेटी ने किया साकार जैतीपुर के छोटे से गांव अगरौली में रहने वाले रामफल चौधरी को पहलवानी का शौक था। वह इसमें करियर बनाना चाहते थे, लेकिन प्रशिक्षण और सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ सके। उनका अधूरा सपना पूरा करने के लिए बेटी खुशी मैट पर उतरीं।

शुरुआत में वह टीवी पर खेल देखकर घर में अभ्यास करती थीं। साक्षी मलिक और फोगाट बहनों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते और देश में सम्मान पाते देख उन्होंने तय कर लिया कि अब रुकना नहीं है। खुशी बताती हैं कि उन्होंने कभी दूसरा विकल्प नहीं रखा।